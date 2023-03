Carne di laboratorio

Cibi sintetici, prodotti in laboratorio. Ricerche sono in corso in tutto il mondo e riguardano pesce, latte e mangimi ma è la carne a rappresentare la principale area di indagine. Carne prodotta in laboratorio, una realtà concreta possibile grazie alle cellule staminali. Ovvero quelle cellule non specializzate, ma capaci di differenziarsi specializzandosi in un tipo di cellula differente presente nel corpo. Di fatto nella creazione di carne sintetica si può procedere in due modi o con una biopsia vengono prelevate le cellule di un animale vivo, oppure si può usare carne fresca. Dopo l’estrazione le cellule vengono inserite in un bioreattore con sostanze nutritive, lì crescono e sfruttando le capacità staminali si replicano indefinitamente. Terminato il processo comincia la lavorazione delle fibre muscolari, e si ottiene così una carne simile al macinato, che viene compattata sottovuoto.

Montaggio di Benedetto Mallevadore