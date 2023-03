Il pantheon di Gianni Minà, da Maradona a Fidel Castro

Gianni Minà era Nato a Torino nel 1938, e qui aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo sportivo, a soli 21 anni, proprio a Tuttosport, la testata di cui, tra l'altro, diventerà poi direttore a fine anni '90. A 22 anni l'approdo in Rai dove si occupa dei Giochi olimpici di Roma. Poi una vita a parlare di sport, soprattutto di calcio e boxe: segue otto mondiali di calcio e sette Olimpiadi, oltre a decine di incontri di pugilato, fra cui quelli storici dell'epoca di Cassius Clay, Muhammad Ali. Memorabile, a Italia ‘90, la sua trasmissione su Rai 1, Un mondo nel pallone, un ritratto su come veniva vissuto il calcio nei 24 Paesi che partecipavano alla competizione. Dove ogni giorno non c’era solo una partita. Ma un confronto tra sentimenti, storie, aneddoti e situazioni sociali ed economiche diverse.

Il pantheon di Gianni Minà

Un giornalista a 360 gradi, che si dedica alla politica, alla storia, e al costume, ma anche autore e scrittore, documentarista. Con le sue interviste, le sue trasmissioni, i suoi libri e i suoi articoli, riesce a costruire una sorta di pantheon in cui politica, letteratura, religione e sport si mescolano. Da Muhammad Ali a Maradona, da Fidel Castro a Garcia Marquez, da Patrizio Kalambay ad Adriano Panatta e quella finale di Coppa Davis del ‘76, in Cile, a due anni dal golpe di Pinochet. Fino a Papa Francesco. Lo sport, visto come rivincita del Sud del mondo: un esempio per tutti, la vittoria dell’Argentina nell'86 e la “mano de Dios” di Maradona contro l'Inghilterra, a quattro anni di distanza dalla Guerra delle Falkland. O l'epopea di Muhammad Ali, tra lotte politiche e razzismo nell'America degli anni '70. Lo sport come romanzo e racconto, la parentela stretta con la politica, una sinistra terzomondista, più teologia della liberazione che Karl Marx.

Un continente desaparecido

Con acume, intelligenza e ironia riesce a spaziare da trasmissioni cult come l'Altra domenica, inventata assieme a Renzo Arbore, a Gulliver o al Mixer di Minoli. Dal '76 lavora al TG2, nell'81 vince il premio Saint Vincent come miglior giornalista dell'anno. Indimenticabili le sue interviste a Fellini, Ferrari, Garcia Marquez, il Dalai Lama ma soprattutto quella con Fidel Castro, lunga ben 16 ore. L'America Latina, il “Continente desaparecido”, come lo definì in un suo libro, i Sud del mondo, le minoranze erano l'altra sua grande passione: una voce sempre fuori dal coro in tempi in cui non era sempre facile esserlo.