Perfect behaviour. Il lato oscuro dell'intelligenza artificale

Comportamenti perfetti, “Perfect behaviours”. Una mostra che mette in dubbio l'idea stessa di intelligenza artificiale. Alle OGR di Torino, sei artisti con le loro installazioni lanciano una provocazione diversa ma dal significato comune sull'evoluzione del mondo iper-tecnologico in cui viviamo, mettendo in luce come dietro algoritmi e strumenti di misurazione di miliardi di operazioni ci sia sempre qualcosa di umano.

Massa e sorveglianza

Le opere in mostra ai binari 1 e 2 fino al 25 giugno sono state tutte realizzate a partire dal 2017. Si inizia con Tribes del collettivo Universal everithing che simula il comportamento di una grande folla vista da una prospettiva aerea, uno studio sui comportamenti delle masse che spinge a domandarsi come i sistemi di controllo digitali possano influenzare gli individui.

Vita da cyber-controllori

Si passa dal corridoio bianco di Sociality di Paolo Cirio, torinese: 700 manifesti di oltre 20mila brevetti relativi a tecnologie che influenzano le nostre abitudini favorendo controllo e sorveglianza. Quella sorveglianza che si scopre se si guardano dall'inizio alla fine i video proiettati sotto le scrivanie dei moderatori dei contenuti Facebook in un centro di Berlino, in questo caso attori, nell'opera the Bots di Eva e Franco Mattes, che utilizzano l'escamotage del make-up per aggirare la censura e raccontare tra rossetto e fondotinta la vita di chi lavora in questi centri. Poi ci sono Brent Watanabe, Geumhyung Jeong e James Bridle che propone la trappola per la macchina a guida autonoma.