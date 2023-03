La neve di Mariupol, la giornalista Monica Perosino racconta la sua Ucraina

Il teatro di Mariupol da luogo nevralgico di cultura a simbolo di distruzione. Bombardato quando era diventato rifugio per centinaia di civili. Parte da questa città il viaggio di 12 mesi di guerra di Monica Perosino, giornalista della stampa. Si trovava in ucraina il 24 febbraio 2022. Doveva raggiungere Mariupol quando iniziò l'invasione russa.



I suoi viaggi, i suoi incontri, le istantanee di questo paese adesso sono raccolti in un libro La neve d Mariupol per Paesi edizioni



Un libro raccontato soprattutto al femminile attraverso volontarie profughe , mogli. Con i mariti al fronte, ma pronte a combattere per il loro paese.

Intervista a Monica Perosino