Non solo le ATP Finals, a Torino un nuovo torneo internazionale di tennis

Non solo ATP Finals. Il grande tennis internazionale torna a Torino già a maggio, grazie al Piemonte Open Intesa SanPaolo. Un torneo della categoria Super challanger che si svolgerà al Circolo della stampa Sporting. Il presidente del circolo, Pietro Garibaldi: "Grande orgoglio, grande emozione dopo che abbiamo riaperto la storia del circolo ospitando gli allenamenti delle Nitto ATP Finals. Adesso ridiamo alla città il suo stadio del tennis che è parte della memoria storica degli anni '70"

Nel 1961 proprio nel campo stadio Nicola Pietrangeli batteva Rod Laver nella finale degli Internazionali d'Italia, ospitati a Torino per il centesimo dell'unità. Ma non solo: in questa storica arena tra il 1948 e il 1973 l'Italia ha disputato sei sfide di Coppa Davis. Un campo affascinate e da poco ristrutturato che, con i suoi 2900 posti, torna a ospitare le emozioni del tennis che conta. Giorgio Di Palermo, direttore del Piemonte Open: "Ci aspettiamo che tutti i più grandi che vogliono partecipare - e che siano nelle condizioni di non poter essere più dentro a Roma - vengono a misurarsi qui". L'appuntamento, sulla terra rossa del circolo, è dal 14 al 20 maggio.