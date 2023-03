Cambia l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Verso l'assegno unico per le famiglie

Il modello è quello dell'assegno unico per i figli a carico. Ma il riordino previsto è ancora più profondo. Con la legge delega da poco approvata in Parlamento, tra gli obiettivi del PNRR, cambia l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Domiciliarità, cure palliative, prevenzione delle fragilità, i capisaldi di una riforma che punta principalmente sull'erogazione di servizi. Ma in cui le RSA chiedono di vedere riconosciuto e anzi rafforzato il proprio ruolo.

Tra gli aspetti più critici la carenza cronica di personale. Per il no profit sociosanitario, a convegno proprio in questi giorni a Torino, e che solo in Piemonte assiste più di 7mila anziani, la soluzione può arrivare dalle strutture già esistenti. Valorizzarle come anello di congiunzione tra le famiglie e gli ospedali può aiutare l'intero sistema permettendo alle RSA anche di ritrovare la sostenibilità economica persa dopo la pandemia. Tanto più che la riforma non prevede nuovi investimenti ma un riordino, entro gennaio dell'anno prossimo, delle risorse previste per il sociosanitario.

Interviste a: Michele Assandri, presidente ANASTE Piemonte; Amedeo Prevete, presidente UNEBA Piemonte