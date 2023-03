Norme antifumo, verso una nuova stretta

Sono passati vent'anni dalla legge 3 del 2003, la cosiddetta legge Sirchia. L'articolo 51 disponeva il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, e quelli riservati ai fumatori. Vent'anni dopo, l'Italia va verso una nuova stretta. Si tratterebbe ancora di una bozza, ma dovrebbe riguardare non solo i luoghi, come dehors e fermate dei mezzi pubblici, ma anche i prodotti, da quelli tradizionali con tabacco lavorato, alle sigarette elettroniche, ai dispositivi a tabacco riscaldato non bruciato. Queste ultime due categorie si declinano in vari modelli e tipi, ma la differenza principale con le sigarette è che non c'è combustione. La sigaretta elettronica funziona grazie all'evaporazione del liquido che contiene - surriscaldato grazie a una resistenza - che può anche essere privo di nicotina o presentarne in quantità variabile. Il dispositivo a tabacco riscaldato non bruciato funziona proprio come suggerisce il nome: nessuna combustione, ma il riscaldamento del tabacco ad alta temperatura, generando un vapore che contiene anche nicotina. I dati del rapporto sul fumo in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità del 2022, registravano un aumento dei fumatori, 12,4 milioni, il 24,2 per cento della popolazione. In aumento anche gli utilizzatori di prodotti a tabacco riscaldato, circa 1.700mila persone, il 3,3 per cento, e di sigarette elettroniche, 1.200mila persone, il 2,4 per cento della popolazione; quasi l'82 per cento di loro è un cosiddetto consumatore duale, cioè fa uso anche di sigarette tradizionali.