Novara batte Juve Next Gen 2-0

Nel girone A il derby se lo porta a casa il Novara: Juventus NextGen battuta per 2 a 0. Reti di Spalluto e Margiotta, balzo in classifica dei Novaresi che si portano al settimo posto, in zona playoff. La Pro Vercelli ha battuto invece in trasferta l'Albinoleffe per 1 a 0, gol di Laribi. Ieri brutta giornata del girone C per l'Alessandria, sconfitto in casa per 1 a 0 dalla Lucchese, rete di Pinna. Grigi sempre inchiodati al terzultimo posto e a meno due dalla salvezza diretta.