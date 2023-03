Industria chimica di Novara, incendio domato. Area sotto sequestro

E' stato domato l'incendio che ha coinvolto, da questa mattina, uno stabilimento di solventi alle porte di Novara. Evacuati gli edifici in un raggio di 500 metri attorno al luogo dell'incendio. Saranno ora i Carabinieri del Nucleo investigativo di Novara, assieme ai colleghi Forestali, a condurre le indagini sull'incendio che ha distrutto l'azienda chimica di San Pietro Mosezzo, causando forte allarme per la nube di fumo nero che si è levata alta nel cielo. Nell'area industriale che si trova alle porte del capoluogo, è arrivato questa mattina il pubblico ministero Paolo Verri, della Procura di Novara. Intanto, i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare la messa in sicurezza dell'impianto bruciato con le operazioni di "smassamento": operazioni ancora difficoltose, perché all'interno della fabbrica andata a fuoco la temperatura è ancora elevatissima.

L'aiuto della vicina ditta di schiume antincendio

Secondo il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, "l'incendio è stato domato anche grazie alla coincidenza della vicinanza con una ditta che, poco distante da quella dove è divampato il rogo, vi è una fabbrica che produce schiume antincendio". Tuttavia, “resta l'invito a tenere le finestre chiuse, anche se non ci sono assolutamente rischi. Alla fine della scuola si può tornare a casa senza problemi, ma almeno per oggi meglio evitare sport all'aperto".

Dati Arpa rassicuranti

“I dati dell'Arpa, che ha effettuato controlli nella parte nord del centro abitato di Novara, sono confortanti: non ci sono valori allarmanti né preoccupanti”, ha detto il sindaco di Novara, Canelli. "La nube si è dissolta e la ricaduta ambientale sulla città non è stata significativa", ha aggiunto.

L'intervento dell'Aeronautica

"Esprimo il mio plauso al Comando dei Vigili del fuoco di Novara e all'Aeronautica militare arrivata con alcuni mezzi in supporto dall'aeroporto di Cameri per il tempestivo intervento di contenimento e spegnimento del violento incendio divampato questa mattina alla Kemi. Ancora una volta grazie all'abnegazione, al coraggio e alla grande professionalità di questi valorosi uomini i cittadini non hanno corso pericoli. La nostra comunità vi è immensamente grata". Lo sostiene in una nota il senatore novarese di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri.