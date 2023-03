Torino, il nuovo look di piazza Arbarello

Inaugurazione, a Torino, per il nuovo look di piazza Arbarello. Spariti un centinaio di parcheggi, è rimasta una corsia per le auto, per il resto è un'isola pedonale. E nell'inaugurare la piazza e il rinnovo di corso Siccardi, il sindaco annuncia un pacchetto di nuove pedonalizzazioni. “Stiamo elaborando un nuovo piano pedonalizzazioni, a breve lo presenteremo”, ha detto il primo cittadino Stefano Lo Russo. “Alcune riguardano aree centrali, altre aree periferiche, stiamo facendo le valutazioni tecniche, entro l'estate il piano verrà presentato”. Una delle ipotesi è piazzetta Maria Teresa, in centro, sulle altre vie che diranno addio alle auto il sindaco non si sbilancia, ma spiega che si stanno cercando i fondi.

Una piazza su diversi piani

Per piazza Arbarello c'è voluto molto tempo, il primo studio di fattibilità è del 2008. Per Paola Giordano, architetto responsabile del progetto, “la piazza di fatto non è una piazza storica con una delimitazione architettonica, è un complesso di piazze, qui abbiamo la piazza bassa che abbiamo voluto dedicare alla sosta nel verde con questi salottini e le panchine. La pavimentazione è stata rialzata, accanto al grande tiglio nuovi alberi, ancora mignon ma cresceranno, e poi rastrelliere per le bici”.



I costi

Il taglio del nastro con chi ha interamente finanziato l'intervento, Reale mutua e Compagnia di Sanpaolo, che in zona hanno rispettivamente la nuova sede e il collegio Carlo Alberto. L'intervento è costato oltre un milione di euro.