Occupazione femminile, l'Istat certifica la risalita. Ma resta il gap con gli uomini

E' una fotografia a luci e ombre quella scattata dall'Istat sull'occupazione femminile in Piemonte relativa al III trimestre 2022. Quasi il 60% delle donne tra 15 e 64 anni ha un impiego, una crescita di ben 3 punti rispetto allo stesso periodo del 2020. Se la pandemia è ormai alle spalle, non lo sono i problemi cronici del nostro paese. Il tasso di occupazione maschile infatti è molto più alto, al 73,4%. Se le donne avessero lo stesso tasso di occupazione degli uomini, avremmo 167mila occupate in più di età compresa fra i 15 e i 64 anni e 25mila occupate giovani in più di età compresa tra 25 e 34 anni.

I numeri

In Piemonte nel IIII trimestre 2022 le donne occupate sono 798mila, il 44,6% del totale. Rispetto all’analogo periodo del 2020, sono cresciute di 10mila unità (+1,3%). L’attuale livello è comunque inferiore a quello del 2019 (812mila) e al livello più alto raggiunto nel 2011 ( 815mila), ma superiore al numero medio annuo di occupate registrato nel periodo 2004-2007, di percentuali comprese tra l’1.5% e il 5%. Il tasso di occupazione femminile, invece, cioè il rapporto percentuale tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento, è pari al 59,7%. Ciò equivale a dire che in Piemonte lavora circa il 60% delle donne in età da lavoro compresa tra e 15 e i 64 anni. Rispetto all’analogo periodo del 2020, il tasso di occupazione è cresciuto di 3 punti percentuali grazie alla ripresa selle assunzioni post Covid. Il gap con gli uomini però è confermato anche da altri indicatori. Il tasso di disoccupazione maschile in Piemonte è al 4,7%, quello femminile oltre il 7. Tra gli inattivi la forbice si allarga ancora di più (22,9 contro 35,6).

Il commento

"Il divario è altissimo e si riduce molto lentamente, soprattutto se confrontato con regioni europee dove i tassi sono quasi simili", commenta ai nostri microfoni l'economista Mauro Zangola. Si tratta di una sconfitta culturale ed economica. "E' stato calcolato da Bankitalia che un avvicinamento robusto tra i tassi di occupazione farebbe crescere il Pil del 7%. E c'è un guadagno per le imprese, perché le donne sono più preparate. In Piemonte i giovani laureati sono l'11%, le donne il 16%". Negli anni sono state adottate tante misure, incentivi per le imprese femminili, decontribuzioni, leggi sulla parità di genere. Qualche miglioramento c'è stato, ma secondo Zangola servono interventi strutturali. "Bisogna migliorare i servizi per i bambini, gli anziani, rendere compatibile la scuola e il lavoro con la vita delle famiglie. E poi resta questo blocco culturale che va combattuto in tutti i campi".