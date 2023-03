Olimpiadi 2026, derby tra Milano e Torino sul pattinaggio veloce

Può davvero essere la giornata decisiva. Alle 15 e 30 a Palazzo Chigi ci sarà una cabina di regia convocata dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dal vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Un vertice in cui si deciderà quale struttura ospiterà le gare di pattinaggio di velocità a febbraio 2026. Dopo il passo indietro di gennaio Baselga di Piné, in Trentino, per i costi troppo elevati di una nuova struttura, da settimane si cerca un'alternativa.

In pole c'è Milano che ha individuato l'area delle Fiera di Rho per allestire l'anello ghiacciato da 400 metri, costo intorno ai 20 milioni. Ma nella partita è rientrata anche Torino che ha presentato un dossier per riproporre l'Oval, già sito olimpico nel 2006, con un costo di riconversione stimato intorno ai 5 milioni. A poco più di 1000 giorni dall'inizio dei Giochi, secondo le prime stime si sta già sforando i preventivi di circa il 30 per cento. Proprio ieri Salvini ha aperto all'ipotesi di un rientro in extremis di Torino: "Spero di inserire un pezzetto del Piemonte", ha detto il vicepremier. "Dal governo disponibilità ottima", hanno commentato a stretto giro il sindaco Lo Russo e il presidente Alberto Cirio. Tra poche il verdetto.



servizio di Davide Lessi

montaggio di Benedetto Mallevadore