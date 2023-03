Olimpiadi a Torino, la decisione il 18 aprile

Torino o Milano. La decisione finale arriverà il 18 aprile. Lo ha stabilito ieri pomeriggio la Cabina di Regia a Palazzo Chigi. Servirà quindi un altro mese per capire quale sia l'opzione migliore per il pattinaggio olimpico di velocità. L'Oval o la struttura provvisoria a Rho.

Il Piemonte nel fine settimana ha presentato un dossier dal valore prossimo ai 10 milioni di euro, secondo fonti vicine alla Fondazione, per la ristrutturazione dell'impianto usato per i Giochi di 17 anni fa. Parte del denaro, fra i 6 ed i 7 milioni, verrebbe da fondi europei. Di contro Milano punta ad un impianto realizzato in due padiglioni della Fiera per un costo stimato di 15 milioni, interamente sostenuto da Fiera Milano, quindi con soldi privati. E' uno scontro sopratutto istituzionale. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'incontro avrebbe alzato un muro nei confronti di Torino dichiarandosi pronto a sollevare un problema politico, con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini propenso a dare una sponda al Piemonte. In questo mese verranno messe a confronto le due opzioni sia dal punto di vista infrastrutturale sia per quanto riguarda i servizi, dai trasporti agli alloggi degli atleti. Il 29 marzo la Fondazione Milano-Cortina presenterà al Cio a Losanna l'aggiornamento del cronoprogamma con le due opzioni, e quella sarà con tutta probabilità l'occasione per capire in che direzione potrebbero andare i Giochi, in attesa dell'atto finale previsto per dopo Pasqua.