Oltre 50.000 aziende del territorio hanno un titolare straniero

Ci sono aziende nate all'estero che investono in Piemonte, ma anche imprese del nostro territorio guidate da imprenditori stranieri. Nel 2022, erano oltre cinquantamila in Piemonte, in crescita di più di 1.500 unità rispetto all'anno precedente. Lo indica il registro delle imprese delle camere di commercio.

Si tratta soprattutto di piccole realtà: aziende individuali, attive in particolare nel settore delle costruzioni, del commercio, del turismo e, in parte, in quello manifatturiero, concentrate nel Torinese e nel Novarese.