Omicidio-suicidio a Novara, forse la coppia aveva problemi economici

C'è incredulità a Lumellogno, in provincia di Novara, dove secondo la prima ricostruzione Piero Rovelli, sessantacinque anni, avrebbe sparato alla moglie Rossella Maggi, coetanea, con una carabina regolamente detenuta. Avrebbe ucciso anche il cane, un barboncino che portava regolarmente a spasso per il quartiere, prima di rivolgere l'arma contro di sé. Un omicidio suicidio la cui dinamica, senza lasciare spiegazioni, fa ipotizzare un gesto d'impeto.



La scoperta ieri pomeriggio. La figlia non riuscendo a mettersi più in contatto con la madre dalla mattina ha dato l'allarme. La porta di casa dei coniugi era chiusa a chiave dall'interno con le chiavi nella toppa. Piero Rovelli era impegnato attivamente nella vita di quartiere, aveva lavorato come infermiere all'ospedale Maggiore di Novara. La moglie era casalinga. La polizia non si sbilancia sulle ragioni del gesto. Forse economiche, ma sono ancora ipotesi al vaglio.

Servizio di Martino Villosio