E' quasi l'ora

Tra sabato e domenica, alle 2, le lancette si spostano in avanti di 60 minuti.

C'è chi vorrebbe mantenerla tutto l'anno, abolendo il cambio dell'ora.

La richiesta al governo è sostenuta anche da una petizione on line.

Con più ore di luce ci sarebbero vantaggi in termini di risparmio energetico, ma non solo.



Montaggio Giada Pigureddu

Interviste con:

Alessandro Miani, presidente Società Italiana Medicina Ambientale

Alessandro Cicolin, direttore Medicina del sonno ospedale Molinette di Torino