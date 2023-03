Pannelli fotovoltaici, pompe di calore, tripli vetri: ecco la ristrutturazione verde

Una casa di 100 metri quadrati, residenziale e unifamiliare. La classe energetica di partenza è la D: consumi elevati e nessuna produzione da fonti rinnovabili. Le classi sono 7, dai colabrodo energetici in classe G, fino alla superefficiente classe A, a sua volta suddivisa in 4 sottoclassi. La più efficiente è la quarta, che sostanzialmente non impiega fonti fossili.

Grazie alla ristrutturazione verde questa villetta entrerà in classe A2, diventando superefficiente, e la famiglia che la abiterà produrrà energia pulita, risparmiando emissioni e, dopo un investimento compreso tra gli 800 e i 1200 euro al metro quadro, una bella fetta di budget in bolletta.

Un esempio che sarà da seguire. Entro il 2033, come vorrebbero le recenti direttive UE, tutti gli edifici dovranno essere in classe D. Oggi in Italia solo il 22% degli edifici rispetta questo requisito.