Papa Francesco, la forza delle radici

L'ultima volta che è venuto in Piemonte, Papa Francesco, l'ha fatto per un motivo a lui molto caro: i 90 anni dell'amata cugina Carla. Era il 19 novembre del 2022. Ad accoglierlo c'era tutto il paese di Portacomaro.

Un Papa controcorrente che ha sorpreso tutti. Come spesso è accaduto in questi dieci anni di pontificato. Dieci anni di cammino nel nome degli ultimi, non dimenticando mai le sue radici, il Piemonte. La terra da cui partirono i suoi nonni per cercare una vita migliore a Buenos Aires, come tanti altri piemontesi a fine 800

Portacomaro, Tigliole e poi Asti. Un viaggio nei ricordi sottolineato da quel dialetto col quale si è svegliato alla vita. Una piemontesità ritrovata già nel 2015 durante la visita del papa a Torino.

Una visita storica quella di Torino, con la prima volta di un Papa in un tempio valdese. In corso Vittorio Emanuele, quel giorno, si aprì una nuova pagina ecumenica.

E poi la meditazione davanti alla Sindone, l'incontro con i rifugiati africani, gli abbracci con i cugini e la preghiera nella chiesa di Santa teresa dove fu battezzato suo padre, a sottolineare quanto il valore delle radici sia importante per Papa Francesco.