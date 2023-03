Il paracadute non si apre, muore Giampiero Pani, avvocato cassazionista di 63 anni

Un lancio col paracadute da 4mila metri, uno come tanti. Ne faceva uno a settimana da 33 anni Giampiero Pani.

Ma qualcosa durante l'ultimo volo non va come al solito: il primo paracadute non si apre, e, come una gomma sgonfia, perde la verticale e comincia a ruotare, poi a pochi metri dal suolo Pani apre quello di scorta, ma è tardi; la terra è troppo vicina, muore sul colpo.

Intanto i carabinieri stanno accertando le cause del malfunzionamento del paracadutre di Pani, e sul corpo non è stata disposta l'autopsia

63 anni, la prima infanzia in Salento, poi Torino, la carriera da avvocato cassazionista e lo studio in piazza castello.

Ma anche i viaggi esotici, la passione per Paolo Conte a cui qualche anno fa consegna, orgoglioso, il suo esordio letterario. Il titolo, Nordovest bardato di stelle, è ispirato da un verso del cantautore.

Scrive "sul tram numero 15, nel tragitto tra casa e ufficio"; e in un'intervista dice che "l'uomo si mette in viaggio affrontando i pericoli senza alcuna necessità pratica o materiale. Anche se sta bene a casa sua. "

Lascia la moglie Silvia Damilano, consigliera comunale di Torino Bellissima e cugina dell'ex candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, e due figli di 18 e 22 anni.

I funerali si terranno mercoledì 8 marzo, alle 16, in via Sestriere 21 a Torino.