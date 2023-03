Farmaci antidiabetici contro il Parkinson: "allontanano l'esordio della malattia di 6 anni"

Il Parkinson, malattia neurodegenerativa che colpisce il controllo dei movimenti, ha un'evoluzione lenta ma inarrestabile. Colpisce 450mila persone in Italia, soprattutto anziani. 30 anni fa erano la metà, ma ora i numeri crescono più velocemente, dato l'invecchiamento della popolazione.

Non ci sono cure, ma terapie in grado di controllarne gli effetti. Ora è stata scoperta la funzione neuro-protettiva dei farmaci antidiabetici, che potrebbero ritardare l'insorgenza del Parkinson di 6 anni. Una finestra di vita in più. La ricerca è del Centro Parkinson dell'ospedale Gaetano Pini-CTO di Milano, che, con la Fondazione Grigioni, ha passato al setaccio l'immensa banca dati dei suoi pazienti. Degli 8mila pazienti visitati in quella finestra temporale, 7.707 non erano diabetiche, e in loro il Parkinson era insorto a circa 60 anni. 413 pazienti invece avevano il diabete, assumevano farmaci per questa patologia, e avevano manifestato il Parkinson dopo i 66 anni. Lo studio pubblicato sul "Journal of Neurology" apre a nuove strade farmacologiche. Si punta sulla metformina. Altri sintomi-spia: disturbo del sonno Rem, riduzione dell'olfatto, tremori e rigidità, perdita dell'equilibrio.



L'intervista a:

Gianni Pezzoli - ricercatore e presidente Associazione italiana Parkinsoniani