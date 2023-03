Partecipare ai bandi senza presentare carte, il progetto dell'università di Torino

Sollevare le aziende dall'obbligo di presentare una serie di carte ogni volta che vogliono prendere parte ad una gara. E' l'obiettivo di un progetto sperimentale partito grazie ad una collaborazione tra l'Anac, l'agenzia nazionale anticorruzione e l'università di Torino, che è stato presentato oggi nel capoluogo. L'idea è stabilire se una impresa abbia i requisiti per partecipare al bando senza richiedere documentazione, interrogando direttamente i database delle prefetture e del gruppo investigativo antimafia, nonché dei registri imprese presso la camera di commercio. Per arrivare a compilare un fascicolo elettronico.

Il tutto dovrebbe essere interfacciato con il database dei bandi di gara dell'Anac. E qui la cosa si fa complicata. Perché quest'ultimo fa piuttosto acqua. Su oltre sette milioni e mezzo di bandi di gara di tutta Italia emessi negli ultimi quindici anni, solo il 21% ha dati completi sulle aggiudicazioni. Appena due su dieci. E anche in quei due casi i dati sono incongruenti. In alcuni casi non corrispondono gli importi. In altri le date sono palesemente errate, per esempio perché le aggiudicazioni risultano precedenti alla emissione dei bandi. Il problema è molto semplice. Molte amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, una volta avviato il bando non fanno sapere più nulla all'Anac, oppure lo fanno in maniera incompleta o con errori. La strada per arrivare alla tracciabilità completa insomma è ancora molto lunga.

C'è poi un problema che riguarda la giustizia amministrativa. I Tar infatti soltanto nel 12,4% dei casi indicano il codice identificativo del bando, rendendo pressoché impossibile tracciare un quadro complessivo di quanti bandi finiscano in tribunale. Grazie all'applicazione di tecniche di linguistica computazionale (che appartengono alla famiglia dell'intelligenza artificiale) Roberto Nai, un dottorando dell'università, è riuscito a più che raddoppiare questa percentuale, arrivando ad associare il 27,4% delle sentenze ai relativi bandi. Scoprendo che quelli che finiscono più frequentemente in un'aula sono quelli che riguardano le forniture sanitarie e che prevedono commesse dagli importi più elevati.

