Il desiderio di Pecco Bagnaia: "Mi piacerebbe guidare una Formula 1"

L'arrivo come una star. L'attesa, la tensione e l'ingresso nella sala del fan club, accolto da un'ovazione. Pecco Bagnaia è tornato a Chivasso per ricevere l'affetto dei suoi tifosi. 500 persone tutte strette intorno al loro campione. Vecchi amici e nuovi appassionati, pronti ad abbracciare Nuvola Rossa ad una settimana dal via al Motomondiale. C'è un titolo mondiale da difendere, con tanti amici in più.

Ai suoi tifosi il Campione del Mondo della classe Motogp ha svelato un piccolo desiderio che lo porta dritto a Maranello.

Intervista a Francesco Bagnaia, Campione del Mondo Motogp