Per Juve e Toro un derby con vista sul futuro

Per vincitori e vinti è un derby che spinge a guardare nel futuro. Se le sorti di classifica della Juve restano indecifrabili e legate alle imprevedibili decisioni della giustizia sportiva, c'è un gruppo di giovani sui quali i bianconeri possono comunque contare. Ai nomi già noti di Miretti, Fagioli, Kean, Iling Junior, ieri si è aggiunto quello di Enzo Barrenechea che ha soffiato a sorpresa la maglia di titolare a Paredes. Una "allegrata" verrebbe da dire che sul campo ha però dato ragione al tecnico.

Sul fronte granata la sconfitta ha invece allontanato, forse in maniera definitva, le speranze di qualificazione europea. Anche qui c'è però del buono nei giovani che stanno trovando consacrazione: Schuurs e Buongiorno sempre più perni della difesa, Ilic e Ricci che lasciano intravedere qualità importanti in mezzo al campo, Karamoh che da oggetto misterioso si sta prendendo a forza di gol una maglia da titolare in l'attacco. Dalla loro permanenza in granata dipenderà probabilmente anche il destino di Juric che nel dopo derby lo ha detto senza troppi giri di parole.

Decisivo sarà l'ultimo scorcio di stagione, sia per i granata che per i bianconeri. Il destino, però, non è tutto e solo nei loro piedi.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Cristiano Gaviglio