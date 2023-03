Peste suina, verso i 500 casi accertati da inizio epidemia

La conferma definitiva ancora non c'è, ma ormai è questione di giorni, se non di ore. I casi di peste suina in Piemonte e Liguria sono destinati a superare quota 500. L'ultimo bollettino dell'Istituto zooprofilattico, datato 27 marzo, non lascia spazio a dubbi: 498 cinghiali positivi dall'inizio dell'epidemia, di cui 323 nella nostra regione.

Un'avanzata costante e in accelerazione: sono stati accertati più casi negli ultimi tre mesi che in un anno intero. Per ora sono confinati soprattutto nell'alessandrino e in provincia di Genova, ma si stanno allargando a macchia d'olio. Di pari passo si è allargata anche la "zona infetta": oggi comprende alcuni comuni dell'astigiano e un lembo di Emilia Romagna (provincia di Piacenza). Proprio qui sta la grande paura, e cioè che il contagio si estenda a una regione dove l'allevamento dei maiali è economicamente centrale.

In Piemonte il paese più colpito resta Ponzone, con 35 casi, ma nelle ultime settimane la pressione si è attenuata - assicura il sindaco - c'è stata una migrazione degli animali verso la pianura, forse a causa della siccità. Per capire se saranno necessarie nuove misure, 50 sindaci della zona hanno chiesto un incontro con il prefetto.

Intanto la Regione ha prorogato di due settimane il bando per la biosicurezza degli allevamenti suini. 8,6 milioni i fondi a disposizione. Permetteranno di coprire l'80% delle spese sostenute dagli allevatori per ridurre il rischio di contatto dei maiali allevati con il virus della peste.

"Con la proroga della scadenza si vuole offrire massima disponibilità da parte dell'amministrazione regionale nell'agevolare le imprese agricole a partecipare al bando. E' infatti un'opportunità da cogliere, con l'obiettivo della difesa degli allevamenti piemontesi di suini e di aumentare le condizioni di biosicurezza su tutto il territorio regionale", dichiara l'assessore all'agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa.