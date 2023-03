Tornano tra i bimbi in corsia i cani della pet therapy

I piccoli degenti del Regina Margherita, l'ospedale infantile di Torino, aspettano i loro amici a quattro zampe, come fossero parenti che vengono a far loro compagnia. In queste ore liete, il rapporto con i cagnolini si trasforma in una dimensione che li aiuta a sopportare le lunghe ore di degenza. I cani arrivano in reparto ed il mondo si trasforma per tutti. Le pareti sono piene di favole e di costellazioni.

L'ospedale si dedica attraverso la fondazione Forma a tante iniziative per i piccoli degenti. A breve anche gli operatori sanitari, verranno coinvolti, dedicheranno un pò di tempo anche a loro questi animali. Un progetto pensato dall'ospedale come sostegno a chi è coinvolto in situazioni assistenziali complesse.

interviste a Franca Fagioli

ospedale infantile regina margherita- Torino

Laura Odetto

ospedale infantile regina margherita - Torino