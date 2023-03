Da pianta decorativa a minaccia per la biodiversità: la rapida avanzata del Poligono del Giappone

In tempi di siccità la gestione di fiumi e specchi d'acqua dolce è fondamentale per disporre al meglio delle risorse idriche sempre più preziose. Con cambiamento climatico e globalizzazione, però abbiamo nel tempo importato specie aliene, vegetali e animali, che rendono questo compito difficile, gravoso e pericoloso per l'ambiente, spesso minacciando la biodiversità. Iniziamo un viaggio in questo mondo complesso con i consorzi di bonifica della Toscana, incaricati della gestione dei corsi d'acqua, che, con il supporto della Regione, hanno coinvolto scienziati del Cnr e delle università, nella ricerca di nuove strade per conoscere e difendere gli ecosistemi che cambiano. Il poligono del Giappone è tra le piante aliene più invasive. Ne abbiamo parlato con Enrico Stefanini, agronomo forestale Consorzio Bonifica Medio Valdarno e Giovanni Emiliani, Istituto Protezione Sostenibile Piante, CNR. Tgr Leonardo, servizio di Laura de Donato, montaggio di Claudio Biasiotto