Un anno e mezzo per risolvere il buco nero di piazza Baldissera. Ecco il progetto del Comune

Idee chiare per risolvere il nodo critico di piazza Baldissera, croce degli automobilisti torinesi: il progetto dello studio Mondo, incaricato dal Comune di Torino di proporre una soluzione , parte da una serie di sopralluoghi e da un dato: nelle ore di punta passano dalla rotonda circa 5 mila vetture l'ora e si può aspettare in coda fino a 11 minuti.

La soluzione sarà radicale, legata al ritorno del tram 10 che sarà regolato da semafori, come gli ingressi sulle direttrici di corso Principe Oddone, corso Venezia, corso Mortara, corso Vigevano, via Stradella e via Cecchi. Studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e infine appalto, sono le principali tappe burocratiche verso la soluzione.

Servizio di Caterina Cannavà

Interviste a Elena Foglietta, assessora ai Trasporti Torino e Piero Mondo, Samep Mondo engineering