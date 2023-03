Piemonte a secco, mai così poche precipitazioni in 65 anni

“Abbiamo i primi due mesi di quest'anno con -65% di pioggia, nonostante le perturbazioni della settimana scorsa che per fortuna hanno portato un po' di neve soprattutto nel cuneese, ma avendo un anno e mezzo di carenza d'acqua questi pochi eventi non porteranno a risollevare le sorti”: sono i dati comunicati da Secondo Barbero, direttore generale dell'Arpa Piemonte.

La situazione è critica e la prima a subirne le conseguenze è l'agricoltura. Bisogna essere quindi parsimoniosi con la poca acqua che si ha a disposizione e ragionare in prospettiva sulle azioni necessarie. Carlo Grignani, direttore Disafa dell'Università di Torino aggiunge: “Bisogna coltivare diversamente andando a seminare il mais molto prima, scegliendo genotipi più forti, e guardano come possibilità all'irrigazione di soccorso, su colture come il frumento e la vite che fino ad oggi non irrigavamo”.

Secondo le analisi dell'Arpa, che ha aperto il convegno sulle strategie di gestione idrica nell'agricoltura, il Piemonte è una delle regioni italiane dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono più marcati ed aspri, con un 2022 che ha registrato il 60% in meno di precipitazioni in tutta la Regione. Marco Protopapa, assessore agricoltura e cibo della Regione Piemonte, spiega: “Dobbiamo gestire quel poco di acqua che abbiamo, nel miglior modo, cambiare il modo di irrigare e fare attrezzature nuove, l'agricoltura 2.0 sarà quella che darà le prime risposte”.

Nel nuovo programma di sviluppo rurale del Piemonte ci saranno 55 milioni per realizzare piccoli invasi per aiutare le aziende agricole e anche la tecnologia dovrà fare la sua parte. L'esempio è quello di Israele, il Paese che ha trasformato il suo territorio desertico in terra prosperosa con la sola gestione delle risorse idriche.

Paola Pagnotta, direttore Agritech Missione economica d'Israele in Italia: “In questo momento stiamo promuovendo tecnologie per la micro-irrigazione e anche tecnologie delle sementi affinché le piante possano rispondere in maniera ottimale ai cambiamenti climatici”.

Servizio di Silvia Bacci, montaggio Elisa Pozzati. Interviste a Secondo Barbero, direttore generale Arpa, Carlo Grignani, direttore Disafa Università di Torino, Marco Protopapa, assessore regionale Agricoltura, Paola Pagnotta, direttore Agritech.