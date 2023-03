La pandemia silenziosa

In crescita ovunque. La mortalità per batteri multiresistenti agli antibiotici sarà pari a quella per tumore entro il 2050. Sono le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del G20.

Tra i paesi europei, l'Italia è uno dei peggiori da questo punto di vista.

"L'Italia ha 19 decessi ogni 100 mila abitanti secondo l'Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattie infettive e l'Olanda solo 2 decessi ogni 100 mila abitanti" spiega il professor Marco Tinelli, dell'IRCCS Auxologico s. Luca di Milano.

Il rischio è alto. I batteri multiresistenti non sempre causano infezioni acute, ma il rischio di mortalità cresce se si diffondono in vari organi o nel sangue

Ospedali e RSA sono amplificatori importanti di queste condizioni spiega la professoressa Antonella Castagna che dirige la clinica di malattie infettive al San Raffaele di Milano

Il passaggio dall'ospedale al territorio è molto delicato per la diffusione delle infezioni da germi mulitresistenti.

intervista a Marco Tinelli, IRCCS Auxologico san Luca di Milano

Antonella Castagna, dir. Malattie Infettive san Raffaele di Milano