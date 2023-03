PNRR, corsa contro il tempo. Il Piemonte si dice in regola

Cantieri mai partiti, bandi a rilento, comuni senza personale: a Palazzo Chigi è corsa contro il tempo per rivedere il Piano nazionale di ripresa e resilienza ora che mancano tre anni alla scadenza. La terza tranche dei fondi è congelata, il diagolo con l'Europa incessante mentre la politica si divide sulle responsabilità. In Piemonte i numeri del Pnrr sono da capogiro: 4 miliardi di euro per 10mila progetti. Ma la rimodulazione non dovrebbe toccare la nostra regione. Per Regione e Comune di Torino siamo in regola con i tempi.

Intanto al Politecnico di Torino sono stati lanciati i primi bandi per piccole e medie imprese previsti da "Nodes", rete pubblico-privata del Pnrr che comprende università e aziende di Piemonte, Valle d'Aosta e alcune province lombarde.

L'università che esce dalle aule, insomma, trasferendo a chi fa impresa idee e tecnologie nuove. A Torino è centrale l'aerospazio, con tre macro investimenti: l'idrogeno verde, un laboratorio per piccoli satelliti, lo sviluppo di sistemi e di dispositivi per la ricarica e gestione di veicoli elettrici.

Servizio di Marco Procopio

Interviste a: Andrea Tronzano, assessore regionale al Bilancio; Guido Saracco, presidente "Nodes" e rettore Politecnico