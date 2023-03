Fine di un mito. "Posto fisso? No, grazie"

Il mito del posto fisso è finito, anche in Piemonte. A dirlo sono i dati dell'Inps che nel 2022 ha registrato le dimissioni volontarie, senza passaggio ad altra azienda, di 160.000 persone; la metà di queste aveva un contratto a tempo indeterminato. Un esercito di "quitters", questo il nome dato al fenomeno. In maggioranza giovani con meno di 40 anni, che preferiscono rinunciare al reddito piuttosto che lavorare in un'azienda che non li soddisfa.

Lavoro più stabile

Negli ultimi mesi l'Inps sta registrando buoni segnali dal mondo del lavoro regionale, come l'aumento delle imprese che trasformano contratti precari in rapporti a tempo indeterminato. E tra le aziende che assumono c'è proprio l'istituto di previdenza. Dopo le proteste di tanti cittadini per i gravi ritardi nella pratiche di TFR e pensionamenti evidenziati nel 2022, l'Inps piemontese promette che entro l'estate verranno smaltite tutte le pratiche arretrate, grazie al rafforzamento del personale e a nuovi strumenti tecnologici.

Intervista a Filippo Bonanni, direttore INPS Piemonte