Rapporto Civita. Cultura e impresa per l'agenda 2030

Il XIII Rapporto Civita mette in luce l’importanza della sostenibilità tra organizzazioni culturali e imprese:realtà che sempre di più dialogano e interagiscono per rilanciare un modello educativo dove si abbattono le barriere tra persone, istituzioni, città ed aziende per una fruizione condivisibile del bello e del sentire contemporaneo.

Una connessione emozionale unisce aziende e cultura e finalmente supera la fruizione della esperienza artistica per giungere a un progetto comune di investimento nel futuro sviluppo di tutela e promozione del patrimonio artistico e culturale che sempre di più e sempre meglio è luogo di incontro tra pubblico e privato.

Voci: Simonetta Giordani Segretario generale Civita - Michele Coppola direttore Gallerie di Italia

servizio Camilla Nata- montaggio Cristiano Gaviglio