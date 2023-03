Processo Embraco, l'amarezza dei lavoratori per l'ennesimo rinvio

Nuovo rinvio oggi, venerdì 3 marzo, nell'udienza preliminare per l'inchiesta per bancarotta fraudolenta della Ventures, la società che aveva rilevato lo stabilimento dell'Embraco a Riva di Chieri senza però mai rilanciarlo. Un'eccellenza produttiva che a inizio 2019 era stato svuotato dai macchinari della multinazionale Whirpool, che alla fine del 2018 aveva deciso di cessare la produzione per trasferirla in Slovacchia. Le promesse sono state tradite e alcuni operai hanno chiesto di costituirsi parte civile.

Impedimento del PM

Un impedimento del PM non ha consentito di capire se il patteggiamento, su cui c'è l'OK della Procura, avrà il via libera del giudice o se si dovrà fare un processo. Gli imputati Gaetano Di Bari, presidente del CDA di Ventures, la figlia Alessandra, amministratrice unica della società, il figlio Luigi, procuratore speciale e Carlo Noseda, consulente nonché marito di Alessandra sono accusati di aver “distratto, occultato, dissimulato e dissipato” parte dei soldi destinati alla reindustrializzazione del sito, sostiene nell'accusa il PM Marco Gianoglio. Gli indagati hanno chiesto di patteggiare ma senza risarcire le presunte vittime.

Appuntamento al 5 aprile

Il lavoro per molti operai dopo anni continua a mancare e per le donne è ancora più difficile. A tutta l'amarezza dei lavoratori Embraco, sia per il rinvio sia per come è stata gestita la vicenda, due ex operai: Roberto Brognano e Angelo Amato. L'appuntamento per sapere se il processo si farà è rinviato al 5 aprile.

Montaggio di Tiziano Bosco