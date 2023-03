Presidio delle maestre davanti al Comune di Torino contro le nuove disposizioni di orario

Sono scese in piazza sotto il Municipio le insegnanti di Torino. Motivo della protesta "le 4 ore in più - che dicono - sono imposte, ma ci sono anche altre figure coinvolte

“Siamo figure professionali che ogni giorno erogano servizi alla cittadinanza - dice Tiziana Tripodi, segreteria Cisl Fp Torino - e con la manifestazione di oggi protestiamo contro l'obbligo, dal primo di marzo, a lavorare per 4 ore in più alla settimana senza nessuna attenzione per altre figure professionali come econome o educatori e assistenti".