Raffaella e la sua vita nel Gran Paradiso da guardaparco

Raffaella Miravalle, 51 anni, da Pecetto. Professione: guardaparco del parco nazionale del Gran Paradiso. Era il sogno di suo padre, produttore di ciliegie. Ventitré anni fa lo ha realizzato lei anche per lui. Se in passato c'era più diffidenza verso le pochissime donne che intraprendevano questa strada, ora la situazione è un po' migliorata. Per Raffaella, il valore aggiunto delle guardaparco è la sensibilità che usano nella professione ed è importante avere un compagno di vita che si renda conto della situazione.

Intervista alla guardaparco del Parco nazionale del Gran Paradiso, Raffaella Miravalle