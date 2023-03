Renato Zero incanta Torino. Tutto esaurito al Pala Alpitour

L'entrata sulle note dell'ultimo inedito “Quel bellissimo niente”. Quella musica leggera, che poi in fondo così leggera non è perché continua ad avere un peso nella vita di tanti. Tutto esaurito al Pala Alpitour di Torino per la due giorni di Renato Zero in Piemonte. In coda, fan di tutte le età: l'eredità di una carriera sterminata. Oltre cinquant'anni di musica e costume italiano, le emozioni di canzoni senza tempo in un concerto durato più di tre ore. “Zero a Zero” è il nuovo tour del cantautore romano dopo le serate di fine estate al Circo Massimo di Roma. In scaletta, le canzoni più celebri, con i temi di sempre: l'amore, l'amicizia, il riscatto di chi sta ai margini. Prova superata ancora una volta per un artista cambiato nel corso degli anni, ma rimasto in fondo sé stesso.



Servizio di Matteo Spicuglia, montaggio Paola Bovolenta