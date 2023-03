Rifiuti abbandonati a Moncalieri, cianciarelle accolte in bocciofila a Torino

Da Moncalieri immagini che ormai riecheggiano da un comune all'altro: rifiuti abbandonati. Quelli che si accumulano in via Gobetti sembrano legati più all’inciviltà di chi ha lasciato rifiuti ingombranti dove non doveva che all’inefficienza del servizio di raccolta rifiuti.



Immagini che contrastano con una segnalazione da Torino, per una volta positiva. Presso la bocciofila La Tampa sono state posizionate 20 casette in legno per gli uccelli sugli alberi. E anche quest’anno, come già l’anno scorso, sono arrivate le cinciarelle – nel video che ci ha mandato Cesare – a fare il nido.



Chiusura ancor più bucolica con Maurizio che racchiude questo scatto in poche semplici parole: “E’ arrivata la primavera”.