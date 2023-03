Risorge la ex-Pininfarina di Grugliasco: al posto della storica carrozzeria, tre aziende innovative

E' un'area industriale dismessa che riprende vita, macerie che nel giro di un anno lasceranno spazio a macchinari e produzione. Con la posa del primo pilone ha preso il via questa mattina il recupero dello stabilimento ex Pininfarina di Grugliasco, una fabbrica che dopo essere stata fiore all'occhiello dell'industria italiana era finita nella polvere della deindustrailizzazione. Al posto di quella che era la storica carrozzeria troveranno spazio tre industrie innovative. La prima a insediarsi sarà la Sargomma che oggi ha dato il via alla costruzione del suo nuovo stabilimento e che entrerà in funzione nel giro di un anno. Dopo verrà il turno delle altre due impresse che hanno rilevato l'area in un piano di recupero che ha visto settore privato e pubblico stringersi idealmente la mano con l'intervento anche di Intesa Sanpaolo. In una regione dove abbondano le aree industriali dismesse quello della ex Pinifarina potrebbe fare scuola. A interventi ultimati nell'area lavoreranno 350 persone che potrebbero salire a 500. Numeri lontani da quelli di un tempo ma comunque un seme di speranza per un territorio che non vuole arrendersi alla perdita della produzione.

Nel servizio, le interviste a:

Brigitte Sardo, Ceo Sargomma

Emanuele Gaito, Sindaco Grugliasco

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte