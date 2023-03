Roma-Juve 1-0, gol e highlights. Scacco di Mou a Max

Roma-Juve, gol e highlights. Roma-Juve, la partita a scacchi tra Mourinho e Allegri inizia con il grande ex, Paulo Dybala, come falso nueve. Primo tempo grigio e proprio da Dybala, al 26esimo, arriva il primo lampo da fuori, ma Szczesny è attento. Nel nulla generale, Roma che gioca sull'asse Spinazzola-Dybala. Ma, al 43esimo, spunta la Juve: cross di Danilo dalla tre quarti, alle spalle di tutti sbuca Rabiot, Rui Patricio risponde in spaccata con l'aiuto del palo.

Tutto nel secondo tempo

La ripresa inizia con una Juve in pressione. Ma appare chiaro come solo un episodio può sbloccare la partita. E la mossa del cavallo arriva al 52esimo. Quando Cristante pesca Mancini che fa partire un destro che, a sorpresa, porta in vantaggio la Roma. Szczesny, in ritardo, non la vede partire. Risposta Juve. Minuto 58: punizione di Cuadrado, tutti si aspettano il cross, arriva invece il tiro che scheggia il palo. Tre minuti dopo, sul retropassaggio di Zalewski si avventa Vlahovic, che sfiora il pallone e il pareggio. Al 74esimo Roma vicina al colpo del KO: cross di Pellegrini, sembra lungo, ma Smalling c'arriva, chiude Szczesny. Al 77esimo ci prova allora Di Maria da fuori area, vola Rui Patricio a dire di no. All'81esimo, dall'angolo di Paredes, Mancini sfiora l'autogol: terzo palo per la Juve. La partita rimane in bilico, fino a quando ci pensa Kean, appena entrato, che a un minuto dal 90esimo scalcia Mancini e si fa cacciare. Sul tiro di Danilo a tempo scaduto finisce la serataccia dell'Olimpico. E, momentaneamente, scacco ai sogni della Juve.