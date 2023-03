RSA da 3mila euro al mese. Quando il sostegno non basta

Ben 3mila euro al mese per ricoverare in RSA la mamma non autosufficiente. Tanto hanno chiesto a Claudio che sa già di non potersi permettere un'assistenza così gravosa. Dopo i primi trenta giorni coperti da fondi pubblici e un secondo mese coperto al 50 per cento, con un possibile ulteriore sostegno comunale, dunque dovrà fare domanda per un posto in convenzione. Sarà una valutazione sociale e sanitaria a determinare se ha diritto a una struttura accreditata. La sua è la storia di moltissime famiglie piemontesi che attendono anche anni per una soluzione.

In Piemonte il 14% degli anziani nelle RSA

Secondo il centro ricerche Cergas dell'Università Bocconi, in Piemonte solo il 14% degli over 75 non autosufficienti trova un letto in RSA, un dato comunque migliore della media nazionale. Facciamo invece peggio delle altre regioni sul fronte dell'assistenza domiciliare. La maggior parte ricorre alla badante: si stima siano più di 85mila su un bisogno di oltre 250mila anziani.

Il voucher

Da qualche settimana, la Regione offre un nuovo voucher da 600 euro al mese per le famiglie escluse da altri sostegni. Grazie a 90 milioni di euro di fondi europei dovrebbero riceverlo almeno in 3mila. Ma è ancora troppo presto per misurarne l'impatto.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Benedetto Mallevadore