Saldi, un bilancio amaro

I saldi invernali sono agli sgoccioli e il bilancio non è confortante anche a Torino. Secondo Fismo-Confesercenti, l’associazione dei commercianti di abbigliamento e calzature, si conclude una delle stagioni peggiori degli ultimi anni. Il calo medio delle vendite rispetto all'anno precedente è del 10%, ma scende fino al 15% in periferia.

Chi sale e chi scende

Le perdite più contenute le ha il settore delle calzature con -5%. Molto male l'abbigliamento con -20%. E' percepito come bene non essenziale e infatti negli ultimi 10 anni ha chiuso un negozio di vestiti su tre. I negozianti sottolineano che loro sono l'ultimo anello di una catena che sale fino ai produttori, per cui ogni negozio che chiude è un danno per tutta la filiera.

Intervista a Micaela Caudana, presidente di Fismo Confesercenti Torino