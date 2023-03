Disturbi alimentari, combattere insieme il cibo che fa paura

Ore 11, spuntino di metà mattina. Nel day hospital del Centro disturbi alimentari, inizia un duello. Un biscotto o un sorso in più non sono quello che sembrano: le ragazze ci vedono un pericolo. Il rischio di non controllare più quel cibo, a cui pensano, per evitarlo, 24 ore al giorno, in una spirale senza riposo. Ma con loro finalmente combatte una squadra intera: infermiere, nutrizioniste, e, oltre la porta, psicologi e psichiatri con cui hanno deciso che sì, quel tornare alla normalità è l'unica via per salvarsi. Anoressia, bulimia, disordini alimentari, rifiuto del cibo o voracità patologiche, schiacciano più di 3 milioni di persone in Italia. Soprattutto ragazze, i maschi sono 1 su 10. La pandemia ha spinto in su i numeri del 40%. Gli esordi della malattia ormai sfiorano l'infanzia, a 10 anni. In 3 mila non ce la fanno, gli altri vivono un limbo. C'è un corpo che soffre, e una mente che nel controllo del cibo trova una forza, solo apparente. Un dolore che allontana da scuola e amicizie, e invece è il confronto che salva. Chiedere aiuto, bussare a un ambulatorio, una psicoterapia con chi ha la tua stessa angoscia. In queste ore, tra fiocchetti e panchine lilla, colore simbolo dei disturbi alimentari, nei reparti italiani arrivano nuove terapie. La stimolazione transcranica della corteccia frontale, deputata al controllo dei comportamenti, efficace già per la depressione. O la psicoterapia EMDR, per rievocare col movimento oculare ricordi traumatici. Ma il lavoro che più conta è fatto pasto dopo pasto, contro una nutrizione sballata che fa ammalare. A cadere nella spirale è sempre tutta la famiglia, che però poi dà anche la forza.

Montaggio Tiziano Bosco



Le interviste:

Silvia - ex paziente

Carlotta de Bacco - psichiatra

Giovanni Abbate Daga - direttore Centro disturbi alimentari Città della Salute Torino

Maria Rosa Malvaso - nutrizionista clinica

Eleonora - ex paziente