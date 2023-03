Disturbi alimentari, l'importanza di chiedere aiuto

Ospedale Molinette di Torino. Nel cortile c'è una panchina, lilla, colore simbolo dei disturbi alimentari. Medici, pazienti, famiglie, si incontrano qui, si abbracciano. Il loro, un continuo lavoro di squadra. Anoressia, bulimia e disordini alimentari schiacciano milioni di persone in Italia. Soprattutto ragazze, i maschi sono 1 su 10. La pandemia ha spinto in su i numeri del 40%, e ha abbassato gli esordi della malattia, che ormai sfiora l'infanzia. In Piemonte 28mila i casi gravi, ogni anno 260 nuove diagnosi di anoressia e 450 di bulimia. Ora in arrivo nuove cure e 40 nuovi posti di degenza. Giovanni Abbate Daga dirige il Centro Disturbi Alimentari dal 2019, ci lavora dagli anni '90. Ha curato migliaia di adolescenti. Letizia, ha chiesto aiuto bussando all'ambulatorio 6 anni fa. Il cibo visto come pericolo costante, la paura e il bisogno di essere vista, l'idea di perfezione un buco nero. Poi piano piano la cura, un pasto alla volta. Il suo dolore non è ancora finito, ma vede un po' più luce. Mamma Cristiana ha attraversato la "ruota di fuoco" con lei, fino al ricovero. Poi la risalita, e un'associazione fondata per aiutarsi, con le altre famiglie.

Le interviste a:

Giovanni Abbate Daga - direttore Centro disturbi alimentari Città della Salute Torino

Letizia Gallone

Cristiana Ivaldi - associazione "Lo specchio ritrovato"



