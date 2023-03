Salvini ad Alessandria per lo scalo merci: "Terzo valico, ripartita la talpa"

E' stato firmato il protocollo per lo sviluppo del Masterplan relativo all'Hub intermodale di Alessandria e del nuovo terminal nello scalo di Alessandria Smistamento. Presenti alla firma Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, assieme al viceministro Edoardo Rixi, e Calogero Mauceri, commissario straordinario per il Terzo valico, oltre al presidente della Regione Alberto Cirio. L'accordo istituisce un tavolo tecnico che seguirà le fasi di avanzamento delle attività e che avrà compiti di impulso, coordinamento e sintesi degli input progettuali per la redazione del Masterplan e della relativa analisi di sostenibilità tecnico-economica. Il Masterplan sarà sviluppato con il 10% dei fondi residui della Legge di bilancio 2018 che saranno riconosciuti dal commissario Calogero Mauceri.

Retroporto di Genova

Si tratta di un'opera fondamentale, soprattutto per il porto di Genova. Uno scalo merci ferroviario per caricare e scaricare container, semirimorchi e casse mobili. Dal treno ai camion e viceversa. Intermodalità, connessa ai principali corridoi europei, specialmente dopo l'attivazione del Terzo valico. E' uno dei tasselli dell'operazione retroporto, con cui la logistica di Genova intende espandersi oltre Appennino, visto la mancanza di spazi in città e in riviera.

Gli obiettivi

"E' una grande opera di recupero che sarà il futuro di Alessandria e non solo", ha detto Salvini. "Significa 340mila metri quadrati di verde - ha spiegato - significa migliaia di posti di lavoro e significa recuperare pezzi di città. Questa è la politica dei sì, che sto cercando di portare avanti da quattro mesi a questa parte, di sbloccare i cantieri fermi. In questo caso si parla di un'opera che nasce nel 2008". Si estenderà su 20 ettari. Costo, 250 milioni di euro. Il protocollo, della durata di 36 mesi, è costituito da due fasi. La prima fase si concluderà a dicembre 2023 con la consegna da parte di Rete ferroviaria italiana del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo terminal, per definire costi e tempi dei futuri interventi, in coerenza con lo sviluppo dei traffici conseguenti la realizzazione del Terzo valico dei Giovi. Successivamente, entro dicembre 2024, sarà definito il Masterplan per la realizzazione di un polo di interscambio modale efficace, conveniente e di qualità, capace di gestire in forma coordinata e integrata i flussi delle diverse modalità di trasporto. Lo studio mira a individuare soluzioni efficaci

per il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e Genova, oltre che a rigenerare le aree circostanti con spiccate potenzialità di sviluppo urbanistico e intermodale.



Salvini: “Terzo valico, riparte la talpa”

“Sul Terzo valico stiamo correndo”, ha detto Salvini. "Oggi è ripartita prudentemente la talpa, anche se poi ovviamente ci sono le varianti indipendenti dall'uomo, dal decreto e dalla norma. Con il Terzo valico e con la Gronda di Genova il territorio dell'Alessandrino e del Genovese come macroarea avrà uno sviluppo incredibile". Per il Terzo valico, "nonostante i problemi nello scavo, la scadenza rimane fra il 2025 e il 2026".

E sulla Tav…

Quanto alla Tav Torino-Lione, "noi siamo in tempo, sono i Francesi che adesso mi preoccupano un po' sui tempi e sugli investimenti, però ci rivediamo a fine anno quando ci saranno i tecnici, perché la politica apre la strada poi i tecnici devono mettere i numeri".