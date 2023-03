Il cervello del moscerino

Per la prima volta la scienza può disporre di un modello su cui studiare come si muovono e si trasmettono gli impulsi nervosi nel cervello di un animale complesso, capace di prendere decisioni, orientarsi nello spazio, apprendere, elaborare odori, valutare rischi e benefici di un'azione. Neuroscienziati dell'Università di Cambridge, nel Regno unito, grazie a microspodi elettronici con definizione nanometrica hanno creato una mappa dei cablaggi del cervello di un moscerino della frutta, la drosophila melanogaster, della quale è gia stato mappato il genoma. Così si potrà vedere cosa cambia nelle connessioni di neuroni e sinapsi, quando è in atto una malattia degenerativa, come Alzheimer o Parkinson. Lo studio molto approfondito, pubblicato su “Science”, fornirà nuove indicazioni sul sistema nervoso e i sistemi apprendimento neurale dell'intelligenza artificiale. Tgr Leonardo servizio di Laura de Donato; montaggio di Enrica Politano

Tremilaseicento neuroni; 548.000 sinapsi. Le strade degli impulsi nervosi attraverso i multipli strati del cervello, dall'assone di un neurone ai dendriti di un altro, con percorsi diversi secondo le funzioni, e scorciatoie, per moltiplicare le possibilità. le cellule di Kenyon, per apprendimento e memoria. Tutto in un cervello più piccolo di un seme di papavero.

E' la mappa del cervello di una larva di Drosophila melanogaster, di sole sei ore di vita. Il suo connettoma, l'insieme dei "cablaggi" del cervello, l'hanno disegnato neuroscienziati di Cambridge, nel Regno Unito, per esaminare cosa succede alla connettività con l'Alzheimer, il Parkinson o qualsiasi malattia degenerativa.

Centinaia di ore di osservazione manuale, con nano microscopi, è il primo diagramma del cablaggio cerebrale di un animale complesso. Del celebre moscerino della frutta, studiato già da Leonardo da Vinci, per le analogie con noi umani, ma su scala semplificata, più facile da osservare, è stato già sequenziato il genoma. Le larve sono trasparenti. I moscerini della frutta sono capaci di apprendimento, navigazione nei paesaggi, elaborazione di odori e valutazione dei rischi e dei benefici di un'azione.

Ora si dovrà elaborare un nuovo modello computazionale del sistema nervoso, e per i meccanismi di apprendimento neurale dell'intelligenza artificiale - scrivono su Nature gli autori dello studio.

Prossimo passo sarà la mappatura del cervello di una drosophila adulta.