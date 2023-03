Scoperta una discarica abusiva a Villaretto

220 mezzi tra macchine e furgoni abbandonati. un vecchio rimorchio che aveva ancora 35mila litri di olii esausti con i lrischio di sversamento e poi chili e chili di rifiuti di ogni tipo per un totale di 400 tonnellate. In poche parole una discarica abusiva a cielo aperto. E' quanto hanno scoperto gli agenti della guardia di finanza nel quartiere di Villaretto nella periferia nord di torino.

Con una perlustrazione in elicottero le fiamme gialle hanno individuato l'esatta l'estensione dell'area . 7mila metri quadrati. Due le imprese coinvolte e sei le persone che adesso devono rispondere di gestione di discarica non autorizzata. L'intera zona è stata sequestrata, ora i finanzieri stanno mettendo in sicurezza la zona e verificando l'eventuale contaminazione ambientale.

Servizio di Elisabetta Terigi, montaggio di Paola Bovolenta.