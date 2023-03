Serie A, Juve e Toro ripartono pensando a Europa e rinnovi

Capire oggi quale sarà la Juve di domani è un rebus complesso la cui soluzione passa anzitutto dal Coni che il 19 aprile discuterà il ricorso bianconero. In ballo c'è ovviamente la partecipazione alle competizioni europee e un'esclusione costringerebbe la nuova dirigenza a rinunciare ad alcuni dei pezzi pregiati per abbassare il monte ingaggi. Ma la Juve deve mettersi al riparo anche dal rischio di perdere a parametro zero i suoi gioielli e così, sottotraccia, è già partita l'operazione rinnovi. Se Danilo ha firmato fino al 2025 e Alex Sandro è a un passo dal farlo, la società sta stringendo i tempi per Angel Di Maria che potrebbe restare a Torino anche senza le coppe. Più difficile che faccia la stessa scelta Rabiot, tentato dalle sirene della Premier, mentre per Pogba e Paredes saranno decisive le prestazioni dell'ultimo scorcio di stagione. Se è vero che la Juve del futuro punterà anzitutto sui giovani, non sono da escludersi addii dolorosi e eccellenti.

In casa Toro, tutto o quasi ruota attorno al destino di Ivan Juric e alla capacità che avrà la società di convincere con argomenti solidi il tecnico croato a restare. Un approdo in Europa costringerebbe Cairo a irrobustire la rosa confermando gli elementi più preziosi a partire da Schuurs, ma saranno i riscatti a orientare le scelte dell'uomo di Spalato: Vlasic e Miranchuk sono considerati imprescindibili per evitare di trovarsi a ogni inizio di stagione a tessere la tela di Penelope.