Se fosse un essere umano sarebbe un rabdomante. In realtà è un grosso esagono trasportato da un elicottero, ma ha la stessa missione: scovare nuove falde acquifere con indagini geo-elettromagnetiche. Esperimento testato nel 2021, e ora allargato a tutta la pianura bresciana. La più estesa indagine mai realizzata in Italia alla ricerca dell'acqua nascosta. La tecnologia è danese, utilizzata ora dai geologi della provincia di Brescia, con l'interesse di Ispra e Cnr. Lo strumento indaga fino a 350 metri in profondità, rilevando le caratteristiche del sottosuolo a gran velocità, un sondaggio ogni 25 metri di volo, fino a 60mila in 10 giorni. Con i dati raccolti si disegna una mappa 3d dei terreni in base al grado di resistività, ossia la proprietà di opporre più o meno resistenza al passaggio di cariche elettriche. Più un terreno è resistivo, come ghiaie e sabbie, più potrebbe ospitare corpi acquiferi. I terreni meno resistivi, cioè conduttivi, come limi e argille, invece sono impermeabili, come barriere idrauliche, e lì l'acqua non c'è. Dalla mappa si evincono i punti migliori dove cercare l'acqua. I voli sperimentali del 2021 avevano indicato la località di Calvisano. Ma si possono anche individuare vulnerabilità in falde già note.

Le interviste a Massimiliano Pellizzari e Marco Zemello dell'Ufficio d'Ambito di Brescia

Montaggio Dario Fogu