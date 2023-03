Una diga per salvare le valli Soana e Orco

Ai piedi del Gran Paradiso, a Pont Canavese si coltiva il sogno di una diga per dare vita a un lago artificiale, un invaso atteso da anni. Il progetto di fattibilità è stato già presentato, occorreranno 400 milioni di euro per realizzarlo. La comunità montana sta cercando i finanziamenti per un territorio che ha sete d'acqua.

La diga una volta realizzata sarà alta 145 metri fornirà 34 milioni di metri cubi d'acqua.

Il lago artificiale produrrà energia elettrica da fonti rinnovabili, e garantirebbe l’approvvigionamento ai campi in caso di siccità ma anche in caso di incendi, in una zona in cui le foreste sono ad alto rischio. Il progetto è l'emblema di una sinergia tra comuni per potenziare la rete idrica.

interviste a Marco Bonatto presidente unione montana valli Orco e Soana Domenico Aimonino - sindaco Noasca