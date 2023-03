La NASA avvista l'asteroide degli innamorati: fra 23 anni a san Valentino potrebbe colpire la Terra

Dove saremo il 14 febbraio 2046? Secondo la NASA, guarderemo in alto. L'agenzia spaziale americana ha twittato: c'è la possibilità che la terra venga colpita da un asteroide. Probabilità di impatto: 1 su 560. "Molto piccola", assicura la NASA. Anche se il valore è significativo per questo tipo di osservazioni, e l'asteroide è l'unico oggetto spaziale attualmente classificato a rischio 1 e non zero. Eccolo il sasso spaziale: si chiama 2023DW, diametro poco meno di 50 metri, naviga a 18 milioni di chilometri dalla Terra. In tanti in queste ore stanno seguendo il suo percorso in tempo reale sul portale della NASA che tiene d'occhio gli oggetti spaziali potenzialmente pericolosi. I primi calcoli di solito, vengono rivisti al ribasso. E poi c'è ancora tempo. A San Valentino, tra 23 anni, potremmo aver affinato tecnologie come la sonda Dart, che in un'azione dimostrativa è riuscita a deviare un asteroide. Intanto, il telescopio nel deserto di Atacama, in Cile, che ha scoperto l'asteroide, sorveglia il cielo alla ricerca di nuovi potenziali pericoli. Mentre, al contrario, da lassù, i satelliti vigilano sulla terra.



